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Kayserili koşucu Nursena Türkiye 3'üncüsü oldu

U18 Türkiye Atletizm Şampiyonasında kendinden 2 yaş büyüklerle koşan Nursena Kalay, bronz madalya kazandı.

Kayserili koşucu Nursena Türkiye 3'üncüsü oldu

U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası İzmir’de yapıldı. Şampiyonaya Kayseri’den katılan Nursena Kalay, antrenörler eski milli atlet Süleyman Bekmezci ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Makbule Bekmezci nezaretinde Bin 500 Metre koştu. Genç sporcu aldığı dereceyle Türkiye 3’üncüsü oldu. Genç sporcunun antrenörü Süleyman Bekmezci, açıklamasında, “İzmir’de yapılan U18 Türkiye
Şampiyonasında sporcumuz Nursena Kalay 1500 Metre’de en iyi derecesini koşarak Türkiye 3’üncüsü olmuştur.  Sporcumuzu tebrik ederiz.Desteklerinden dolayı Kayseri
Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu’ya teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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