Kayserili Mert Güney, Muaythai'de Elite Dünya Şampiyonu oldu

IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonasında ringe çıkan Kayserili sporcu Mert Güney, dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Muaythai Dernekleri Federasyonu (IFMA) Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, 16-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'nın Kuala Lumpur ev sahipliğinde yapıldı. Şampiyonaya katılan milli takımımıızn kadrosunda Kayserili sporcu Mert Güney de yer aldı. İlk kez büyükler kategorisinde mücadele eden ve şampiyonaya antrenörü İbrahim Mortaş ile hazırlanan Mert Güney, sıkletinde dünya şampiyonu oldu. Türk Milli Takımı, Malezya'dan 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya alarak takım halinde dünya ikincisi oldu. Milli takımımızın antrenör kadrosunda ayrıca Kayseri’den Göksel Cingöz, İbrahim Mortaş, Nazım Yorulmaz ve Kevser Bilgin de yer aldı. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, “Başta Türk Milli Takımımızı kutluyor ve tebrik ediyorum. Ülkemize, Kayserimize ve bizlere bu gururu yaşatan arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Biz, başarılara ülke sevdası ile koşan bir ekibiz, durmayacağız. Ülkemiz için, aziz Türk milleti için daha çok çalışacağız. Emek ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.