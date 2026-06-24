Kayserili Milletvekili Sayısı 1 Arttı
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Kayserili Nimet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesiyle TBMM'de bulunan Kayserili Milletvekili sayısı bir arttı.
Aslen Kayseri Develili olan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti. Özdemir, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak AK Parti’ye geçti.
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Özdemir’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor.
Öte yandan Milletvekili Nimet Özdemir 2024 tarihinde İYİ Parti’den de istifa ederek CHP’ye geçmişti.