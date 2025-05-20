Kayserili Milli Muaythaiciler 2025 Dünya Şampiyonasına katılacak
U23 ve Elite Büyükler Muaythai Milli Takımı Dünya Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'den gidecek 10 sporcu kampa girdi.
22-31 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya Kemer Göynük’te yapılacak olan Dünya Muaythai Şampiyonasına katılacak olan Muaythai Milli takımı kampta antrenmanlara başladı. 2025 Muaythai Türk milli takımında Elite kategoride Sercan Koç, Utku Mete Yağcı, Ezgi Keleş, Gülistan Turan, U23'te Mert Güney, Harun Kadir Güngör, Azra Yılmaz mücadele edecek. Vaikru dalında Ayaz Cingöz, Gazi Recep Variyenli ve özel sporcu Hicret Ertekin 2025 Dünya Muaythai Şampiyonası’nda mücadele edecek. Türk milli takımının teknik kadrosunda Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz ve antrenörler Nazım Yorulmaz ve Yaşar Cuma Kılıç yer alacak.