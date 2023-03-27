Kayserili milli okçu uluslararası turnuvaya katılacak

Kayserili milli okçu Fatma Maraşlı antrenörü Emre Çömez yönetiminde Antalya'da yapılacak olan uluslararası turnuvaya hazırlanıyor. 

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  • 27.03.2023 11:05
  • Güncelleme: 27.03.2023 11:05
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Kayserili milli okçu uluslararası turnuvaya katılacak

Kayseri Spor A.Ş. okçuluk takımında yer alan ve milli takıma kadar yükselen Fatma Maraşlı, geçtiğimiz günlerde milli takım seçme müsabakalarını da başarıyla geçti. Maraşlı, 27-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Okçuluk Turnuvasında mücadele edecek. Milli sporcuya antrenörü Emre Çömez de eşlik edecek. 

Kayseri Spor A. Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Milli Sporcumuz Fatma Maraşlı, antrenörümüz Emre Cömez'e ve Milli Takımımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

1ha

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