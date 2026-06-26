Kayserili Milli Savunma eski Bakanı'nın eşi İncesu'da toprağa verildi

Kayseri İncesu doğumlu olan ve kaymakamlık ardından da valilik yapan Sebahattin Çakmakoğlu 1999-2002 yılları arası Milli Savunma Bakanlığı yaptı. 94 yaşında vefat eden Sebahattin Çakmakoğlu 2024 yılında vefat ederken eşi Nurten Çakmakoğlu da geçtiğimiz gün 89 yaşında hayatını kaybetti. İncesu ilçe merkezinde bulunan Karamustafa Paşa Cami’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Nurten Çakmakoğlu’nun cenazesi daha sonra aile mezarlığına defnedildi.