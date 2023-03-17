Kayserili milli sporcu depremzedeler için ringe çıktı

Milli Muaythai Sporcusu Kumsal Kayra Kutlu, depremzedeler için ringe çıktı. Kutlu, İranlı rakibini mağlup ederek madalyaya ulaştı.

Depremzedeler yararına Türk, İranlı ve Azerbaycanlı sporcular, Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenlenen Muaythai gecesinde buluştu. Düzenlenen etkinliğe Kayseri’den Kumsal Kayra Kutlu katıldı. Etkinliğe Türk, İranlı ve Azerbaycanlı 108 sporcu katılım sağladı. Geceye özel 54 müsabaka yapıldı. Kumsal Kayra Kutlu, İranlı rakibi ile karşılaştı. Rakibine şans tanımayan Kutlu, madalyaya uzanan taraf oldu. Müsabakanın ardından konuşan milli sporcu Kumsal Kayra Kutlu; “Böyle anlamlı ve büyük bir gecede yer alıp, depremzedelerin yüzlerinde bir nebze olsun tebessüm ettirebilmek bizler için büyük şereftir. Aynı zamanda rakibimi yenerek madalyaya ulaşmakta, benim için ayrı bir mutluluk oldu” dedi.

Düzenlenen müsabakaların ardından elde edilen gelir, depremzedelere bağışlandı.