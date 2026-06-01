Kayserili Milli Sporculardan Uluslararası Başarı

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ve 33 ülkeden 464 sporcunun katıldığı YONEX Czech Youth International Prague 2026 Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Kayserili milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Türkiye Milli Takımı kadrosuna Kayseri’den katılan 4 sporcu derece elde ederek hem Türkiye’ye hem de Kayseri’ye gurur yaşattı. U-11 Tek Kızlar kategorisinde mücadele eden Zümra Çetintaş, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı. U-11 Çift Kızlar kategorisinde ise Zümra Çetintaş, Ankaralı partneri Tuğba İlayda Öksüzer ile birlikte şampiyon olarak turnuvadaki ikinci altın madalyasını elde etti. Aynı kategoride mücadele eden Asya Duru Ülger ve Elvin Gökçe Arık çifti ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. U-11 Karışık Çiftler (Mix) kategorisinde yarışan Eylül Çerezci ile Çorumlu partneri Muhammed Uslu da üçüncülük derecesi elde ederek bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, derece elde eden sporcular ile antrenörleri Abdurrahman Arslan, Ayşenur Ülger, Mehmet Korkutan ve Osman Ayhan’ı tebrik etti.

Haber Merkezi

