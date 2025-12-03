Kayserili Mimar M. Sami Kirazoğlu'nun Kûba Mescidi yapımında tanık olduğu esrarengiz olay!

Küba Mescidi'nin yapımında tanık olduğu ve bizzat yaşadığı hayret verici olayı kendisinden dinleyelim:

Duvarların Gizemli Yükselişi ve Melekler Hadisesi

Mimar olarak yaptığımız çok eser var. Kolay kolay tutulmam ama maneviyatla ilgili bazen bazen ağladığım oluyor. Ben çok ince hesap adamıyım. Devamlı fotoğraf makinesi gezdirmem. Yaptığımız parça üretim miktarı ve gelen parça miktarına göre üretimdeki zayiatı hesaplardık. Mümkün olduğu kadar zayiat yaptırmaya uğraşmadık. Ona bir “huzurullah'tayız” formülüyle hareket ediyordu.

Fotoğrafları iki ayrı ayrı çekiyordum: birincisi, gelen tuğlanın kaç metreküp yapısını programlamak için. İkincisi beni şaşırtan bir durum oluyordu. Di ki bir duvarda 6 sıra yaptık, diğerinde 8 sıra yapalım. Sabah geliyorum, 8 sıra olan 12 sıra olmuş, 6 sıra olan 9 sıra olmuş. Bunu takip ettikleri için, fotoğraf makinesini hediye edenleri biçimlendirenler ve mühendisler de şaşırıyordu. Bunun içinden çıkamadık. Gece inşaata girmek mümkün değil; Bekçilerimiz var, çalışmıyor, harç makinesi çalışmıyor. Mescid-i Kuba'yı yaparken 650 kişilik bir nüfusumuz mevcuttu, mescit aşağı yukarı 5.000 küsür metrekaredir, 62 kubbesi ve 4 minaresi var. Ertesi gün diyelim ki biz 18'e çıktık, sabah geliyoruz 21 olmuş. Bu durum birkaç gün peşe olduğunda, ispatı olan fotoğraf çekiyorum.

Bir gün gece orada gezerken, saat 1–1.5 civarında, tepede uzun boylu, entarili, sarılı, yaşlımsı bir adam peydah oldu. Selam verdi. “Ya buradan nasıl çıkar, mümkün değil, tehlikeli inşaat bu” diye düşündüm. Adam ta en tepede, kubbeli anasın iskelesindeydi. Adam dedi ki: “Sadece siz mi öğreniyorsunuz bu inşaatı? Burada çalışan melaikeleri görmüyor musunuz?” .

Biz de sorunu aldık. Demek ki ki o melek var. Oturdum ağladım. “Ya Rabbi bu nasıl bir şey, bu nasıl bir hikmet!” dedim. Meleklerle beraber çalışıyoruz demekti . Yapılan iş Allah arasında ne kadar uygun bir şey ki, Rabbim yanımıza yardımcı olarak melekleri göndermiş.

https://www.youtube.com/watch?v=OjPuBpnOCcU