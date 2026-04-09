Kayserili Mimar Sinan doğduğu köyde anıldı

Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Melikgazi ilçesindeki Ağırnas Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Gökmen Çiçek, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Kayserili Sinan, Ağırnaslı Sinan, ne kadar büyük bir gurur. Hemşehrisi olmak, onun gezdiği, doğduğu yerde yaşamak, onun soluduğu havayı teneffüs etmek muhteşem bir şey. Mimar Sinan’ı ne kadar anlatsak az. Mimar Sinan'ın doğduğu köy bizim göz bebeğimiz. Burası bizim vefa borcumuz olan yer. Mimar Sinan'ı unutmadığınız ve unutturmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “O sadece bir mimar değildi. Zaten bir mimar çok yönlü olur, kendini geliştirirse eserleri de o kadar zenginlik kazanır. Bu anlayış içerisinde de Mimar Sinan’ımızı böyle değerlendiriyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Ağırnas’ta Mimar Sinan Evi’nde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.