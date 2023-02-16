Kayserili minik öğrenci, AFAD'a kumbarasını bağışladı

Kayseri’den de Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda okuyan 2’nci sınıf öğrencisi Ünal Çekiç, AFAD’a kumbarasında toplanan parayı bağışladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için çalışılıyor.

Kayseri’den de Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda okuyan 2’nci sınıf öğrencisi Ünal Çekiç, depremzedeler yararına harcanmak üzere kumbarasında toplanan parayı AFAD’a bağışladı. Tüm arkadaşlarını da yardım kampanyasına davet eden Çekiç, “Ben de bir birey olarak yardım kampanyası için AFAD’a kumbaramı bağışlıyorum. Tüm arkadaşlarımı yardım kampanyasına davet ediyorum. Bu kötü günleri hep beraber atlatacağız inşallah. Birlikten kuvvet doğar” şeklinde konuştu.