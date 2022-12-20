Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan Bakan Varank, Kayseri’de mobilya sektörünün ileri düzeyde olduğunu söyledi. İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında, Kayseri’deki mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere destek açıklamasında bulunan Varank, sektör temsilcilerine 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini dile getirdi. Varank, “Biz kalkınma ajanslarımız aracılığı ile illerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Aslında mobilya sektöründe yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu manada da sadece Kayseri’ye dönük İleri Girişimcilik Destek Programı çağrısına çıkıyoruz. Burada mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalarımıza destek vereceğiz. Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira. Ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda KOBİ’lerimize 1 minyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeter ki yeni teknolojiler geliştirelim. Bu çağrıyı açıyoruz, bunu da buradan duyurmuş olalım” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Bakan Varank şöyle devam etti: “2002 yılında Kayseri’de OSB’lerde 20 bin kişi çalışıyormuş, şimdi 80 bin kişi çalışıyor. 2002 öncesi 335 parselde üretim yapılıyormuş, şimdi 1547 parselde üretim yapılıyor. Bu rakamlarda Kayseri sanayisinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Ülke olarak üretmenin tadını aldık. Son iki senede Türkiye dünyanın en önemli tedarik zincirindeki oyunculardan biri olabileceğini tüm dünyaya gösterdi.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayelerinde hayata geçirilen Kayseri Model Fabrika’nın göstermiş olduğu performans bakımından Türkiye'deki tüm model fabrikalar arasında birinci sırada yer aldığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Model Fabrikamız aktif danışmanlık hizmeti sunmaya başladığı 2021 yılı ocak ayından günümüze kadar, 70’e yakın projeyi tamamlayarak, bir yılda tamamlanan projelerin sanayiciye sağladığı tasarruf yıllık 133 milyon TL oldu. Aynı zamanda Kayseri Model Fabrika, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir.

KAYSO BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ KONUŞMASI

Kayseri’den 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belrten KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de şunları söyledi; “3 OSB ve üretim amaçlı bir serbest bölgemizin bulunduğu toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında, 2 bin 200 fabrikada üretim yapıyoruz. İSO verilerine göre; ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu listesinde 31 firmamız bulunuyor. 4 milyar doları aşan ihracatımız, 2 milyar dolar ithalatımızla 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. Bu güne kadar yaklaşık bin 700 ihracatçımızla 190 ülkeye ihracat yaptık. Kayseri olarak ithal ettiğimizin iki katını ihraç ederek, cari açığa pozitif katkı sunan bir iliz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’ye 4’üncü OSB’yi kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bütüksimitci, bugüne kadar 4’üncü OSB için bin 400 yatırımcıdan 27 milyon metrekareye yakın ön talep aldıklarını açıklayarak, kısa bir süre içinde kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, Kayseri’ye orta-yüksek ve yüksek teknolojik ürünler üreten, çevre dostu yeşil bir OSB’yi kazandıracaklarını söyledi.

Önümüzdeki yıl en önemli konuların başında Yeşil Mutabakat geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği, sınırda karbon uygulamasına 1 Ekim 2023’ten itibaren başlanacağını duyurdu. Bu sürece hem ülke hem de sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Oda olarak bu süreçte, bünyemizde kurduğumuz Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz aracılığı ile sanayicilerimize her türlü desteği verme gayretindeyiz. Bu konuda KOSGEB ve Kalkınma Ajansının sunmuş olduğu destekler, sanayicilerimize etkin bir şekilde hizmet sunabilmemiz adına büyük önem arz ediyor” dedi.

Başkan Büyüksimitci ayrıca, İncesu OSB genişleme bölgesi ve 4’üncü OSB için Bakan Varank’tan destek talebinde bulundu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin sorularını cevaplayarak taleplerini dinledi. Toplantının sonunda, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya tarafından günün anısına Bakan Varank’a vazo takdim edildi.

KAYSO’da yapılan toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Kerim Güney, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, OSB Başkanları, KAYSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra sanayici ve işadamları da hazır bulundu.