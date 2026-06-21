Kayserili Muay Thai sporcusu Ayşegül Açık Dünya Şampiyonu Oldu

Şampiyona boyunca çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak finale yükselen Ayşegül Açık, final müsabakasında da rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarıyla Türkiye’yi temsil eden genç sporcu, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirerek büyük gurur yaşattı. Azmi, disiplini ve başarılı performansıyla dikkat çeken Ayşegül Açık, kazandığı dünya şampiyonluğu ile hem Sağlık ERVA Spor Kulübü’nün hem de Türk sporunun önemli başarıları arasına adını yazdırdı. Yetkililer, dünya şampiyonu sporcu Ayşegül Açık’ı, ailesini ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

