Kayserili Muaythai sporcuları milli takım kampında

Uluslararası Muaythai Federasyonu IFMA' tarafından 03-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenecek olan Dünya Elit Büyükler Muaythai Şampiyonasına katılacak olan milli takım kampa girdi. Milli takım kampında Kayseri'den bir yönetici, bir antrenör ve 6 sporcu bulunuyor.

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  • 28.04.2023 10:58
  • Güncelleme: 28.04.2023 10:58
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Kayserili Muaythai sporcuları milli takım kampında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uluslararası Muaythai Federasyonu IFMA’ tarafından 03-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek olan Dünya Elit Büyükler Muaythai Şampiyonasına katılacak olan milli takım kampa girdi. Milli takım kampında Kayseri’den bir yönetici, bir antrenör ve 6 sporcu bulunuyor.

Muaythai Milli takımı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; “Takımımız Çorlu 1947’de hazırlıklarına devam ediyor. Federasyonumuz Muaythai Tekirdağ İl Temsilcisi aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Ahmet Yokuş’a teşekkür ediyorum. 2 Mayıs’ta sona erecek kamp sonrası Muaythai Milli takım kafilesi İstanbul Havaalanından Dünya Muaythai Şampiyonasına katılmak üzere Bangkok’a hareket edecek. Kafilede 21 sporcu, 1 teknik direktör, 7 antrenör, 1 doktor ve teknik asbaşkan kafile başkanı ve idareci yer alıyor. Kayseri’den Federasyon Teknik Asbaşkan Halil Demir, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Muaythai Antrenörü Göksel Cingöz’ün baş antrenör olarak görev aldığı kafilede, yine Kayseri’den milli sporcularımız Sercan Koç, Fatih Değer, Ezgi Keleş, Ayten Özdemir, Mensure Karadayı ve Gülistan Turan Milli takım sporcuları olarak yer alıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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