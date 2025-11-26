Kayserili muaythai sporcusu Utku Mete, Yunanistan'da altın madalya kazandı
Yunanistan ev sahipliğinde yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcu Utku Mete Yağcı, sikletinde altın madalya kazanarak İstiklal Marşımızı okuttu.
Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nı 4 altın, 5 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı. Millilerimiz, şampiyonayı takımlar sıralamasını da zirvede tamamladı. Müsabakalara Kayseri’den Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz, Milli Takım Antrenörü Nazım Yorulmaz ve sporcu Utku Mete Yağcı katıldı. Şampiyonada 60 kilogramda mücadele eden Kayserili sporcu Utku Mete Yağcı sikletinde altın madalya kazandı. Genç sporcu madalya töreninde İstiklal Marşımızı okuttu.