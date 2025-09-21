Kayserili Muaythaiciler Abu Dabi'den 1 altın, 3 bronz madalyayla döndü

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası 11-19 Eylül 2025 tarihlerihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abudhabi Kentinde gerçekleşti. Genç Erkekler 51 kilogramda mücadele eden Mert Güney Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Şampiyonaya Kayseri’den giden bir diğer sporcu Berra Ergin ise 45 kilogramda Dünya 3’üncüsü oldu. Türkiye, Muaythai Milli takımı Şampiyonadan 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz ile toplamla 15 madalya ile döndü.