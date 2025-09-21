  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Muaythaiciler Abu Dabi'den 1 altın, 3 bronz madalyayla döndü

Kayserili Muaythaiciler Abu Dabi'den 1 altın, 3 bronz madalyayla döndü

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında mücadele eden Kayserili muaythai sporcularından Mert Güney altın, Berra Bilgin gümüş madalya kazandı.

Kayserili Muaythaiciler Abu Dabi'den 1 altın, 3 bronz madalyayla döndü

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası 11-19 Eylül 2025 tarihlerihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abudhabi Kentinde gerçekleşti. Genç Erkekler 51 kilogramda mücadele eden Mert Güney Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Şampiyonaya Kayseri’den giden bir diğer sporcu Berra Ergin ise 45 kilogramda Dünya 3’üncüsü oldu. Türkiye, Muaythai Milli takımı Şampiyonadan 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz ile toplamla 15 madalya ile döndü.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Nurettin Açıkalın: Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim
Nurettin Açıkalın: Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim
Milletvekili Ataş, ameliyat oldu
Milletvekili Ataş, ameliyat oldu
19'uncu Erciyes Cup sona erdi
19’uncu Erciyes Cup sona erdi
Antalyaspor - Kayserispor: 1-1
Antalyaspor - Kayserispor: 1-1
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Kırsal otobüsü merkeze ulaşsın'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Kırsal otobüsü merkeze ulaşsın”
Başkan Akın, 'Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın'
Başkan Akın, "Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!