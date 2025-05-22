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Kayserili muaythaiciler Afyon'dan 4 madalyayla döndü

Afyonkarahisar'da yapılan Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 6 sporcuyla giden Kayseri kafilesi 4 madalyayla döndü.

Kayserili muaythaiciler Afyon'dan 4 madalyayla döndü

Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 17-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı. Müsabakalara Kayseri’den 6 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda 67 kilogram erkeklerde Ekrem Cenik ve 33 kilogram kızlarda Eda Karaçoban birinci oldu. 33 kilogram bayanlarda Fatma Liva Bağcı ikinci ve 51 kilogram bayanlarda Elanur Dalarslan üçüncü oldu.  Kayserili sporcular şehre 4 madalyayla dönmüş oldu.

Haber Merkezi

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