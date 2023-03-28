Kayserili muaythaiciler Ayşe Sena ve Murat Avcı, Avrupa Şampiyonu oldu
U23 Ümitler ve Gençler Muaythai Avrupa Şampiyonası Ankara ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Müsabakalara Kayseri'den katılan Ayşe Sena Nergiz ile Murat Avcı rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaştı.
- 28.03.2023 16:41
- Güncelleme: 28.03.2023 16:41
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U23 Ümitler ve Gençler Muaythai Avrupa Şampiyonası Ankara ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Müsabakalara Kayseri’den katılan Ayşe Sena Nergiz ile Murat Avcı rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaştı. Müsabakalara Kayseri’den iki sporcu sıkletlerinde rakiplerini yenerek isimlerini Avrupa Şampiyonluğuna yazdırdılar.
1ha
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