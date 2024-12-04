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Kayserili muaythaiciler Süper Lig'de şampiyonu oldu

Kayserili sporcular Sercan Koç ve Ezgi Keleş Süper Lig finallerinde şampiyon oldular.

Kayserili muaythaiciler Süper Lig'de şampiyonu oldu

2024 Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanan Sercan Koç ve Ezgi Keleş Süper Ligde de şampiyon oldular. İki sporcu 2025 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, “Muaythai Süper lig müsabakalarında şampiyon olup 2025 Avrupa şampiyonası vizesi alan çiçeği burnunda şampiyon sporcularım Ezgi Keleş ve Sercan koç ‘u tebrik eder başarılarının devamını dilerim” diye belirtti.

Haber Merkezi

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