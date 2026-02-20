Kayserili müdür, Hakkari Valisi oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameyle 5 ilin valisi değişirken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü ve Kayserili olan İbrahim Taşyapan, Hakkari Valisi oldu.
Buna göre; Uşak Valisi Naci Aktaş Afyonkarahisar Valiliğine,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Kayserili İbrahim Taşyapan, Hakkari Valiliğine,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Uşak Valiliğine,
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş Erzurum Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay Gümüşhane Valiliğine getirildi.