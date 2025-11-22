Kayserili öğrenci Antalya'daki kazada hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte mezuniyet çekiminden dönen iki lise öğrencisi, servisten indikten sonra yolun diğer tarafına geçmeye çalışırken araba çarpması sonucunda yere savruldu. Kazada 17 yaşındaki Kayserili lise öğrenci hayatını kaybetti. N.B ise hastaneye kaldırıldı. Ş.E.Ö'nün cenazesi işlemlerin ardından memleketi olan Kayseri'nin Bünyan ilçesine gönderilerek toprağa verilecek.
Kaza dün akşam saatlerinde D-400 Karayolu Yukarıkocayatak Kavşağı’nda meydana geldi. Ş.E.Ö (17) ve sınıf arkadaşı N.B (18) yolun karşısına geçmek istediği sırada O.D’nin kullandığı araç iki öğrenciye çarptı.
Yapılan incelemelerde 17 yaşındaki Kayserili Ş.E.Ö olay yerinde hayatını kaybederken N.B ise hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kızının öldüğünü öğrenen Almanya'daki baba Türkiye’ye döndü.
Cansız bedeni almak üzere morga geldiğinde ayakta durmakta güçlük çekti. Bu sırada, genç kızın teyzesi ise "gözleri açıktı" diyerek ağladı.