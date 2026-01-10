Kayserili öğrenci Türkiye'de 1'inci, dünyada 5'inci oldu

IJMO (International Junior Math Olympiads) sınavı, Asya genelinde farklı ülkelerde her yıl düzenlenen uluslararası bir matematik yarışmasıdır. Bu sınavın temel amacı, genç matematik yeteneklerini belirlemek, katılımcıların mantıksal düşünme ve analitik becerilerini geliştirmelerini teşvik etmektir. Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Efe Direk, IJMO sınavında bronz madalya kazanarak Türkiye’de 1’inci, dünyada ise 5’inci oldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Direk’in bu başarıyı elde etmesiyle gurulandıklarını vurgulayarak, “Kayseri’mizden uluslararası arenada büyük bir başarı! Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Öğrencimiz Hüseyin Efe Direk, 40’tan fazla ülke ve binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen IJMO (International Junior Math Olympiads) sınavında bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Madalya tabanlı sıralamada: Türkiye 1’incisi, dünya 5’incisi olarak, dünyanın en prestijli olimpiyat finallerinden biri olan STEAM AHEAD Global Finalinde ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmiştir” açıklamalarında bulundu.