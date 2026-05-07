Kayserili öğrenci Yıldız, uluslararası matematik olimpiyatlarında birinci oldu

SASMO 2026 (Singapore and Asian Schools Math Olympiad) uluslararası matematik olimpiyatlarında Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız, Global Award Rank kapsamında Silver derece elde etti. Yıldız, Global Award Rank Silver sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Okul Müdürü Ersin Maraşlı ve sınıf öğretmeni Ferhan Kara, Simay Yıldız’ın matematiğe olan ilgisi, güçlü problem çözme becerisi ve düzenli çalışma disiplininin bu başarıda belirleyici olduğunu ifade etti.