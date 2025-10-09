Kayserili öğrenciden Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nda birincilik
Günışığı Kitaplığı tarafından düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nda Kayseri'den 'Köy' öyküsüyle yarışmaya katılan 8. Sınıf öğrencisi Abdullah Efe Fidan birinci oldu.
Günışığı Kitaplığı’nın 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Zeynep Cemali Öykü Yarışması sonuçlandı. Bu yıl “yapay zekâ” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerin yazdığı öyküler, Afşin Kum, Altay Öktem, Buket Uzuner, Saliha Nilüfer ve Dr. Müren Beykan’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.
Yüzlerce öykü arasından ise 3 kişinin eseri ödüle layık görüldü. Kayseri’den “Köy” adlı öyküsüyle katılan 8. sınıf öğrencisi Abdullah Efe Fidan, yarışmada birincilik ödülünün sahibi oldu.