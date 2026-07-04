Kayserili Öğrenciler Erasmus+ ile Avrupa Mutfağını Yerinde Öğreniyor

(RHA)- Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ 2025 Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya'nın Konstanz kentinde eğitim gören öğrenciler, Avrupa mutfak kültürü ve uluslararası servis standartlarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda ve Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirilen Erasmus+ 2025 Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya'nın Konstanz kentinde düzenlenen kısa dönem öğrenme hareketliliği devam ediyor. Proje kapsamında Almanya'ya giden Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Konstanz'daki Cafe Restaurant Hörnle'de üç hafta sürecek eğitim programına katılarak Avrupa mutfağı, restoran işletmeciliği ve uluslararası servis standartları konusunda uygulamalı eğitim alıyor.

Eğitimlerde öğrenciler; guacamole, humus, babaganuş, cacık, Girit ezmesi, incirli dip sos, karpuz-feta salatası, sarma ve zeytin çeşitleri gibi soğuk başlangıçların hazırlanması, reçetelendirilmesi, hijyen kurallarına uygun üretimi ve sunumu konusunda uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Program kapsamında ayrıca karides, tavuk kanat, sotelenmiş mantar ve Batata Harra gibi sıcak başlangıçların hazırlanması, pişirme teknikleri ve servis standartları da öğretiliyor.

Öğrenciler bunun yanı sıra ordövr tabaklarının hazırlanması, alakart menü planlaması, sağlıklı menü oluşturulması, tabak tasarımı, mutfak organizasyonu, hijyen ve sanitasyon uygulamaları ile misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı konusunda Avrupa standartlarını yerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

Eğitimlerin gerçekleştirildiği işletmenin sahibi ve AKİB Genel Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Batagan da öğrencilerle bir araya gelerek Avrupa'daki gastronomi sektörünün işleyişi, kalite standartları, sürdürülebilir mutfak anlayışı ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verdi.Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Hüseyin Bozlak, Erasmus+ hareketliliğinin öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra yabancı dil becerileri, kültürel etkileşimleri ve uluslararası çalışma ortamına uyum sağlamaları açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Bozlak, öğrencilerin Avrupa'da edindikleri bilgi ve deneyimleri Türkiye'ye taşıyarak gastronomi eğitimine ve Türk mutfağına katkı sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi ile öğrencilerin uluslararası deneyim kazanarak mesleki yeterliliklerini geliştirdiğini, farklı kültürleri tanıma imkanı bulduğunu ve küresel ölçekte rekabet edebilecek niteliklerle yetişmelerinin hedeflendiğini bildirdi.

