Kayserili Öğrenciler Robot Yarışmasında Türkiye 3'üncüsü Oldu

Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na Kayseri'den katılan Fatma Mercan Karatepe ve Zeynep Dila Uçar, endüstriyel robotik kol kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Antalya’da 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlendi. Yarışmada çok sayıda öğrenci derece elde etmek için yarıştı. Yarışmaya Kayseri’den katılan Sümer Fen Lisesi öğrencileri Fatma Mercan Karatepe ve Zeynep Dila Uçar, endüstriyel robotik kol kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü derece elde eden öğrencileri ve danışman öğretmenleri Fatih Kültüktürkan’ı tebrik etti.

Haber Merkezi

