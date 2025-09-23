Kayserili öğrenciler TEKNOFEST'ten başarılarla döndü
TEKNOFEST İstanbul 2025, 17-21 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin projelerini sergilediği festivalde Kayseri’den de başarılar elde edildi. Bu kapsamda Sümer Fen Lisesi, Fatih Kültuktürkan danışmanlığında RoboSFL takımı TEKNOFEST Robolig Yarışması Lise Seviyesi Türkiye 1.liği Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Hüseyin Ateş danışmanlığında Eylem Temelli Türkçe Büyük Dil Modeli kategorisi Türkiye 2.liği, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi, Dilek Buldu danışmanlığında 2204 D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye 2.liği, 50.Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zekiye Alkan Başkan danışmanlığında Mavera takımı, Akıllı Ulaşım kategorisinde En İyi Sunum ve Türkiye 3.lüğü, Talas İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Sevgi Akgül danışmanlığında Robottalas_minik01 takımı, Çocuk Bilim Sağlıklı Yaşam kategorisinde Türkiye 3.lüğü, Talas İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Tolga Akgül danışmanlığında Robotalas_18 takımı İnsanlık Yararına Teknoloji Afet kategorisi Türkiye 3.lüğü, Cesarettin Kocatürk İlkokulu, Ercan Karademir danışmanlığında Gadasını Aldıklarım takımı Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması en iyi sunum ödülü elde etti.