Kayserili Öğrencilerden Büyük Başarı

Bursa'da düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na Kayseri'den katılan Kartal Air takımı finale kaldı.

PAYLAŞ
  • 27.04.2023 15:12
  • Güncelleme: 27.04.2023 15:23
  • 37
Kayserili Öğrencilerden Büyük Başarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bursa’da düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na Kayseri’den katılan Kartal Air takımı finale kaldı.

2023 TEKNOFEST yarışmalarında Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İzmir’de, Sami Yangın Anadolu Lisesi Aksaray’da, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bursa’da; Talas İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü - Talas Gençlik Merkezi, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu, Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ve Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu İstanbul’da düzenlenen finallerde Kayseri’yi temsil ediyor. 15-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na Kayseri’den katılan Kartal Air takımının standı da büyük beğeni topladı. Toplam 754 takım arasından finale kalan 22 takımdan biri olan Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartal Air takımını tebrik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerin geliştirdiği uçağın kanadını imzaladı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Göçmen Leylekler Hürmetçi Sazlığı'nda

Göçmen Leylekler Hürmetçi Sazlığı'nda

Şenlikte yetenekli sporcular keşfedilecek

Şenlikte yetenekli sporcular keşfedilecek

KAYMEK, Kitap Okuma Yarışması düzenliyor

KAYMEK, Kitap Okuma Yarışması düzenliyor

Bakan Akar: 'Ermeni meselesi siyasi bir araç olarak kullanılmaktadır'

Bakan Akar: 'Ermeni meselesi siyasi bir araç olarak kullanılmaktadır'

CHP adayı Arıkan Saadet'li gençlerle gece gündüz çalışıyor

CHP adayı Arıkan Saadet'li gençlerle gece gündüz çalışıyor

Selçuk Bayraktar Ve Bakan Varank, Kayseri İHA'sına imzasını attı

Selçuk Bayraktar Ve Bakan Varank, Kayseri İHA'sına imzasını attı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

6
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 1 kişi bıçaklandı

Kayseri’de 1 kişi bıçaklandı

Kayserispor'da izin bitiyor

Kayserispor’da izin bitiyor

DAHA FAZLA
Talas'ta yatırımlara 63 milyonluk yeni kaynak

Talas'ta yatırımlara 63 milyonluk yeni kaynak

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Tomarza ve Bünyan ilçelerini ziyaret etti

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Tomarza ve Bünyan ilçelerini ziyaret etti

Kayserili Öğrencilerden Büyük Başarı

Kayserili Öğrencilerden Büyük Başarı

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Dursun Ataş, İyi Parti mitinginden mutlu

Dursun Ataş, İyi Parti mitinginden mutlu