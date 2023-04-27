Kayserili Öğrencilerden Büyük Başarı

Bursa’da düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na Kayseri’den katılan Kartal Air takımı finale kaldı.

2023 TEKNOFEST yarışmalarında Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İzmir’de, Sami Yangın Anadolu Lisesi Aksaray’da, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bursa’da; Talas İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü - Talas Gençlik Merkezi, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu, Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ve Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu İstanbul’da düzenlenen finallerde Kayseri’yi temsil ediyor. 15-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na Kayseri’den katılan Kartal Air takımının standı da büyük beğeni topladı. Toplam 754 takım arasından finale kalan 22 takımdan biri olan Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartal Air takımını tebrik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerin geliştirdiği uçağın kanadını imzaladı.