Kayserili öğrencilerden Türkiye ikinciliği

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 2204-D Lise İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda, 'Toplumsal Farkındalık' kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 'Çevreye ve geleceğe dair farkındalık oluşturan bu değerli başarıyla gurur duyuyoruz' dedi.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 2204-D Lise İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda, 'Toplumsal Farkındalık' kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı paylaşımda, “Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimiz Dilek Buldu’yu kutluyorum. Çevreye ve geleceğe dair farkındalık oluşturan bu değerli başarıyla gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

2204 -D LİSE ÖĞRENCİLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI NEDİR?

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, ülkedeki lise öğrencilerinin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını artırarak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönlendirmek, toplumda bilinç oluşturmak ve öğrencileri iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çözümler üretmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

