Kayserili okçular 3'üncü oldu

Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Kayserili okçular 3'üncü olarak büyük başarı elde ettiler.

PAYLAŞ
  • 20.03.2023 11:44
  • Güncelleme: 20.03.2023 11:44
  • 56
Kayserili okçular 3'üncü oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antalya’da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası’nda Kayserili okçular 3’üncü olarak büyük başarı elde ettiler.

18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası müsabakaları 17-19 Mart tarihinde Antalya’da düzenlendi. Müsabakalara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Beyza Karakuş, Elif Doğan, Şeyma Karakuş, Yunus Emre Arslan ve Egemen Uslu katıldı. Müsabakalar sonunda; Makaralı Yay U21 Kadın Takım Kategorisinde Beyza Karakuş, Şeyma Karakuş ve Elif Doğan Türkiye 3’sü oldu. Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde Yunus Emre Arslan ve Şeyma Karakuş Türkiye 3’sü oldu.

Makaralı Yay Karışık Takım Kategorisinde ise Egemen Uslu ve Şeyma Karakuş Türkiye 3’sü olarak büyük başarı elde etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Lohusa ve gebeler oruç tutabilir mi?

Lohusa ve gebeler oruç tutabilir mi?

Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Aydın Kalkan AK Parti'den aday adayı

Aydın Kalkan AK Parti'den aday adayı

Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'

Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'

Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

3
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

6
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili Özhan: 'Akmescit Mahallesine hak ettiği hizmet verilmelidir'

İYİ Partili Özhan: “Akmescit Mahallesine hak ettiği hizmet verilmelidir”

Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

DAHA FAZLA
Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı

1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı