Kayserili okçular Fatma ve Yunus Emre Almanya'da
Kayserili okçular Fatma Maraşlı ve Yunus Emre Arslan, 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları için Almanya'ya gitti.
2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları Almanya’nın Essen kendinde başladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) koordinasyonuyla, ülkemizden 135 üniversite sporcusu ve 35 antrenör, FISU Dünya Üniversite Oyunları’nda yer aldı. Okçuluk kategorisinde Nevşehir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Fatma Maraşlı ile Erciyes Üniveristesi Spor Bilimleri Fakültesi 2’inci sınıf öğrencisi Yunus Emre Arslan Türkiye adına mücadele edecek.