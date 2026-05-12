Kayserili okçular Samsun'dan 2 madalyayla döndü

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular Selim Akarsu Türkiye Şampiyonu olurken, Süleyman Sefer Sarıaslan ise Türkiye 4'üncüsü oldu.

Samsun’da düzenlenen Okullar Sporları Okçuluk  Türkiye Şampiyonası Samsun ev sahipliğinde 8-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.  Müsabakalara Kayseri’den U15 kategorisinde Selim Akarsu ve Süleyman Sefer Sarıaslan ise U18 kategorinde mücadele etti. Makaralı Yay Kategorisinde Selim Akarsu Türkiye Şampiyonu olurken, Süleyman Sefer Sarıaslan ise Türkiye 4’üncüsü oldu.

Haber Merkezi

