Kayserili okçulardan 3 bronz madalya

Antalya'da düzenlenen ASES U15 (09-14 Yaş Grupları) Salon Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 3 bronz madalya kazandı.

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  • 26.12.2023 08:46
  • Güncelleme: 26.12.2023 08:46
Kayserili okçulardan 3 bronz madalya
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antalya’da düzenlenen ASES U15 (09-14 Yaş Grupları) Salon Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 3 bronz madalya kazandı.

ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonası’nda 09-10 Yaş Klasik Yay Kadın Takım Kategorisinde mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. okçuları Buğlem Özdemir, Sare Benzeş ve Gupse Gülperi Öztürk Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Furkan Dernekli ile Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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İHA

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