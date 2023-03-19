Kayserili okçulardan büyük başarı
18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'na katılan Kayserili okçular bir altın, iki bronz madalya aldı.
- 19.03.2023 14:34
- Güncelleme: 19.03.2023 16:16
- 84
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası’na katılan Kayserili okçular bir altın, iki bronz madalya aldı.
18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası 15-17 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Türkiye Kupasına katılan Fatma Maraşlı, Klasik Yay Kadınlar kategorisinde bronz madalya aldı. Fatma Maraşlı ve Kamil Türkmen, Klasik Yay U21 Karışık Takım kategorisinde altın madalya, Klasik Yay Karışık Takım kategorisinde ise bronz madalya aldılar.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN