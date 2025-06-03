Kayserili oyuncu Ünalmış, Turizm Ödülleri töreninde ödül aldı
Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreninde Kayserili dizi oyuncusu Murat Ünalmış ödül aldı.
Kayseri’nin turizm potansiyeline katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. Törende Kayseri’nin Tanıtımına Katkı Sunan Yapımlar kategorisinde ödül alan Oyuncu Murat Ünalmış sahnede yaptığı konuşmada: “Bu gece bana ödülü layık gören tüm kıymetli hemşehrilerime sevgi ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.