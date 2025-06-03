  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili oyuncu Ünalmış, Turizm Ödülleri töreninde ödül aldı

Kayserili oyuncu Ünalmış, Turizm Ödülleri töreninde ödül aldı

Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreninde Kayserili dizi oyuncusu Murat Ünalmış ödül aldı.

Kayserili oyuncu Ünalmış, Turizm Ödülleri töreninde ödül aldı

Kayseri’nin turizm potansiyeline katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. Törende Kayseri’nin Tanıtımına Katkı Sunan Yapımlar kategorisinde ödül alan Oyuncu Murat Ünalmış sahnede yaptığı konuşmada: “Bu gece bana ödülü layık gören tüm kıymetli hemşehrilerime sevgi ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Otelciler Derneği'nden Büyükşehir'e 4 Ödül Birden
Kayseri Otelciler Derneği'nden Büyükşehir'e 4 Ödül Birden
CHP'li Gümüş, Oymaağaç Sanayi Sitesi'ndeki çöp ve asfalt sorununu meclis gündemine taşıdı
CHP’li Gümüş, Oymaağaç Sanayi Sitesi’ndeki çöp ve asfalt sorununu meclis gündemine taşıdı
Talas Reşadiye'de üç kişiyi av tüfeği ile yaralayan şahıs yakalandı
Talas Reşadiye'de üç kişiyi av tüfeği ile yaralayan şahıs yakalandı
Develi'de akraba arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Develi’de akraba arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Kayserili oyuncu Ünalmış, Turizm Ödülleri töreninde ödül aldı
Kayserili oyuncu Ünalmış, Turizm Ödülleri töreninde ödül aldı
Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi
Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!