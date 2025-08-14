Kayserili özel sporcular İstanbul’dan şampiyonlukla döndü

İstanbul’da düzenlenen 4. Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Oyunları’nda, atletizm, yüzme ve masa tenisi branşında 3 sporcu şampiyonluk kazanarak Kayseri’yi İstanbul’da temsil etti. Spor Oyunları'na Kırgızistan ve Özbekistan’dan gelen 300 özel sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı 4. Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Oyunları'nda konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Bu oyunlar, sporun dostluk, kardeşlik ve barış dilini en güzel şekilde yansıttı. Türk devletleri olarak aynı bayrak altında olmasak da aynı yürek, aynı inanç ve aynı heyecanla İstanbul’da bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Kayseri’yi İstanbulda temsil eden ve şampiyonluklar elde eden sporcularımızdan; Nisa Naz Öztürk hem 60 metre koşuda ham de gülle atmada şampiyonluk, sırtüstü yüzme yarışında Murat Emre Yıldız şampiyon olurken Mahmut Tahir Küçüker’de masa tenisi alınında Kayseri’yi temsil etti.