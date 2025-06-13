Kayserili Profesör Sarıyıldız, hayatını kaybetti
Hollanda Deflt Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı olan Kayserili Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, hayatını kaybetti.
Dünyanın alanında önde gelen üniversitelerinden birisi olan Hollanda Deflt Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, yaşamını yitirdi. Aslen Kayserili olan Sarıyıldız, mimarlık ve yapı teknolojileri alanında 200’den fazla bilimsel makaleye imzasını attı.
CENAZESİ HULUSİ AKAR’DAN DEFNEDİLECEK
68 Yaşında vefat eden Sarıyıldız’ın cenazesi bugün, memleketi Kayseri’de bulunan Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.