Kayserili Rotaryenler başkanını seçti

Kayseri Rotary Kulübü'nde düzenlenen devir teslim töreninde, 2025 yılı dönem başkanlığına Orhan Apaydın seçildi. Görevi devralan Apaydın, yeni dönemde kulübün toplumsal projelerine hız kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Rotary kulübü hakkında bilgiler veren Rotary Federasyonu 2025-26 Dönem Başkanı Lütfi Can Çığırgan, “Türkiye'de 3 bölgede Rotary var Uluslararası bir kuruluş ve bizler uzun yıllardır iyilik yapmak adına pek çok projeler geliştiriyoruz bunların en önemlisi çocuk felcinin dünyadan kalkması için uluslararası Rotary çalıştığı gibi Türkiye'de de bu konuda çok büyük çalışmalar yapılıyor. Bununla birlikte diğer hizmet projelerinde yine halkımızın yanında olmaya gayret ediyoruz şehitlerimiz için gazilerimiz için projelerimiz var öğrenciler için projelerimiz var gençlik için projelerimiz var ve tüm yurttaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uluslararası bir kuruluş uluslararası Rotary ancak biz Tabii ki kendi ülkemizde özellikle bizim desteğimize ihtiyacı olan insanlara bu şekilde yol gösterip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.