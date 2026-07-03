Kayserili Şair Hacı Kısır’a 15 Temmuz Onur Ödülü

Kayserili Şair Hacı Kısır, bestesi kıymetli sanatçı Ruhi Yükcü tarafından yapılan “15 Temmuz / Gördüm” adlı eseriyle yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu anlamlı eser, 15 Temmuz gecesinde milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi ve kahramanlık ruhunu sanatın diliyle gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hacı Kısır’ın kaleminden çıkan güçlü dizeler, Ruhi Yükcü’nün bestesiyle birleşerek, milli hafızamızda unutulmaz bir yer edindi.

Kayserili şairin bu başarısı, yalnızca edebiyat ve sanat dünyası için değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması açısından da büyük önem taşıyor.

15 TEMMUZ/ GÖRDÜM

Dudağında tekbir, elinde bayrak Namusun şiarı yiğitler gördüm Bağrına gül gibi bastı şu toprak Ölümü öldüren şehitler gördüm.

Delerken bağrını kurşun utandı Her şey unutuldu...Mevzu vatandı Kınalı Hasan'lar kurban adandı Nene Hatun, Koca Seyit'ler gördüm.

Gururlandı gökte yıldız ile ay Malazgirt, Sakarya nice destan say Taarruzda Elli Yedinci Alay Bugün Çanakkale vakitler gördüm.

Ordunun başında Fatih var gibi Ardında topyekün tarih var gibi Bugün gaza, bugün fetih var gibi O şanlı tarihten şeritler gördüm.

Gördü ki tüm cihan can kınımızda Boğarız batılı al kanımızda Korkma Ulubatlım, Hak yanımızda! Ezanlar, selalar, şahitler gördüm.