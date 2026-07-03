Kayserili Şair Hacı Kısır'a 15 Temmuz Onur Ödülü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Millî Hafıza Proje Çağrısı' yarışmasında, Kayserili şair Hacı Kısır büyük bir başarıya imza attı.

Kayserili Şair Hacı Kısır'a 15 Temmuz Onur Ödülü

Kayserili Şair Hacı Kısır, bestesi kıymetli sanatçı Ruhi Yükcü tarafından yapılan “15 Temmuz / Gördüm” adlı eseriyle yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu anlamlı eser, 15 Temmuz gecesinde milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi ve kahramanlık ruhunu sanatın diliyle gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hacı Kısır’ın kaleminden çıkan güçlü dizeler, Ruhi Yükcü’nün bestesiyle birleşerek, milli hafızamızda unutulmaz bir yer edindi.

Kayserili şairin bu başarısı, yalnızca edebiyat ve sanat dünyası için değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması açısından da büyük önem taşıyor.

15 TEMMUZ/ GÖRDÜM
Dudağında tekbir, elinde bayrak
Namusun şiarı yiğitler gördüm
Bağrına gül gibi bastı şu toprak
Ölümü öldüren şehitler gördüm.
Delerken bağrını kurşun utandı
Her şey unutuldu...Mevzu vatandı
Kınalı Hasan'lar kurban adandı
Nene Hatun, Koca Seyit'ler gördüm.
Gururlandı gökte yıldız ile ay
Malazgirt, Sakarya nice destan say
Taarruzda Elli Yedinci Alay
Bugün Çanakkale vakitler gördüm.
Ordunun başında Fatih var gibi
Ardında topyekün tarih var gibi
Bugün gaza, bugün fetih var gibi
O şanlı tarihten şeritler gördüm.
Gördü ki tüm cihan can kınımızda
Boğarız batılı al kanımızda
Korkma Ulubatlım, Hak yanımızda!
Ezanlar, selalar, şahitler gördüm.
Ya Allah! Bismillah! Allahuekber!
Bir millet tek vücut şehadet bekler
İnsanı kıskanır bugün melekler
Peygamber yurduna hicretler gördüm.
Şair-Yazar Hacı Kısır
Haber Merkezi

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