Kayserili Şair Hacı Kısır'a 15 Temmuz Onur Ödülü
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Millî Hafıza Proje Çağrısı' yarışmasında, Kayserili şair Hacı Kısır büyük bir başarıya imza attı.
Kayserili Şair Hacı Kısır, bestesi kıymetli sanatçı Ruhi Yükcü tarafından yapılan “15 Temmuz / Gördüm” adlı eseriyle yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.
Bu anlamlı eser, 15 Temmuz gecesinde milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi ve kahramanlık ruhunu sanatın diliyle gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hacı Kısır’ın kaleminden çıkan güçlü dizeler, Ruhi Yükcü’nün bestesiyle birleşerek, milli hafızamızda unutulmaz bir yer edindi.
Kayserili şairin bu başarısı, yalnızca edebiyat ve sanat dünyası için değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması açısından da büyük önem taşıyor.