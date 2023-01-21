Kayserili Sanatçı Bilgin'den 'Afrin Marşı' isimli yeni klip

Kayserili Sanatçı Namık Kemal Bilgin, Zeytin Dalı Harekatı yıldönümü olması vesilesiyle 'Afrin Marşı' isimli klip çalışması gerçekleştirdi.

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  • 21.01.2023 15:03
  • Güncelleme: 21.01.2023 15:03
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Kayserili Sanatçı Bilgin'den 'Afrin Marşı' isimli yeni klip

Kayserili Sanatçı Namık Kemal Bilgin; 20 Ocak 2018 tarihinde TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nun yıldönümünde “Afrin Marşı” isimli yeni bir klip çalışmasına imza attı. 
Sanatçı Bilgin yaptığı açıklamada, “Ülkemizin güney sınırında kurulmak istenilen terör devletine karşı kesin bir kararlılıkla yapılmakta olan Zeytin Dalı Operasyonu ve bunu takip eden her türlü sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda hem bir vatandaş, hem de bir sanatçı olarak her zaman kahraman ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanındayız. Sözleri Ümit Bilgin’e ve bestesi bana ait olan bu marşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman Mehmetçiğimizin her zaman destekçisi olduklarını göstermek için yaptım. Gerek ülkemizde darbe girişiminde bulunmaya çalışan hainleri unutturmamak, gerekse güney sınırımızda kurulmak istenilen taşeron terör devletine karşı tepkimizi göstermek amacıyla bu tür çalışmalar devam edecek” dedi.

1ha

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