Kayserili sarraf: 'Altın yine güvenli liman anlamında ön planda'

Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 'Altın yine güvenli liman anlamında altın ön planda' dedi.

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  • 18.06.2023 12:28
  • Güncelleme: 18.06.2023 13:08
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Kayserili sarraf: 'Altın yine güvenli liman anlamında ön planda'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, “Altın yine güvenli liman anlamında altın ön planda” dedi.

Çeyrek altının yüzde 45 oranında artış göstererek 2 bin 500 seviyelerini gördüğünü söyleyen sarraf Bayram Erdoğan, “Altının 2022 yılı başı itibari ile gram fiyatı bin 50 TL idi. Çeyrek altınımız da bin 700 TL seviyelerindeydi. Şu an için çeyrek altın fiyatımız 2 bin 400-2 bin 500 TL seviyelerinde, gram altın fiyatımız da bin 500 TL seviyelerine kadar çıktı. Yine 2022 yılı başı itibarı ile dolar 19 TL, euro ise 20.2 TL civarındaydı. Şu anda ise dolar 23.4, euro da 25 TL bandına kadar çıktı. Sene başında bin 50 TL olan gram altın bin 500 TL’ye çıktı. Şimdi biz bunu yüzde olarak ifade edecek olursak, çeyrek altın fiyatımız bin 700’den 2 bin 500 TL’ye çıkmakla yüzde 45 civarında bir artış gösterdi. Dolar yüzde 23, euroda ise yüzde 22.9 gibi bir artış söz konusu. Yani yine güvenli liman anlamında altın ön planda” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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