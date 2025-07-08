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Kayserili Şehit Ümit Üzüm son yolculuğuna uğurlandı

Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenaze namazı, Sarız İlçesi Merkez Camii'nde öğle namazına mütakiben kılındı. Şehitin naaşı düzenlenen cenaze törenini ardından İncedere Köyü mezarlığına defnedildi.

Kayserili Şehit Ümit Üzüm son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde 6 Temmuz 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün cenaze namazı, Sarız İlçesi Merkez Camii’nde öğle namazına mütakiben kılındı. Şehitin naaşı düzenlenen cenaze törenini ardından İncedere Köyü mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail, Özdemir, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Aşkın Genç, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Haber Merkezi

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