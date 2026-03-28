  • Kayserili Sporcu Arzu Naz Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu

Kayserili Sporcu Arzu Naz Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de düzenlenen Yeşilay Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden genç sporcu Arzu Naz Yılmaz, büyük bir başarıya imza attı.

Kayserili Sporcu Arzu Naz Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Yılmaz, 50 metre Serbest Tabanca U21 Kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada Arzu Naz Yılmaz’ı tebrik ederek, elde edilen başarının Kayseri’nin spor alanındaki yükselişine önemli katkı sağladığını belirtti.

Bu sonuç, hem Kayseri’nin hem de genç sporcuların ulusal düzeydeki başarılarını gözler önüne sererken, Yılmaz’ın azmi ve disiplini spor camiasında takdir topladı.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Kayseri’de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Kayseri'de Gece Kulübünde Kavga: Çalışan Bıçaklandı
Kayseri’de Gece Kulübünde Kavga: Çalışan Bıçaklandı
Saadet Partisi'nden Gazze ve Kudüs İçin Sert Mesaj: 'Zalime Lanet, Mazluma Destek'
Saadet Partisi’nden Gazze ve Kudüs İçin Sert Mesaj: “Zalime Lanet, Mazluma Destek”
Gazetemizden Osman Gerçek Ahi Evran Üniversitesi'nde Konuştu
Gazetemizden Osman Gerçek Ahi Evran Üniversitesi'nde Konuştu
Gazeteci Hacı Yakışıklı, 'Toplumları, sahip olduğu değerler ayakta tutar'
Gazeteci Hacı Yakışıklı, 'Toplumları, sahip olduğu değerler ayakta tutar'
Kırşehir'de Kültür Köprüsü: Gençlik ve Sivil Toplum El Ele
Kırşehir’de Kültür Köprüsü: Gençlik ve Sivil Toplum El Ele
