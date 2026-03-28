Kayserili Sporcu Arzu Naz Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Yılmaz, 50 metre Serbest Tabanca U21 Kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada Arzu Naz Yılmaz’ı tebrik ederek, elde edilen başarının Kayseri’nin spor alanındaki yükselişine önemli katkı sağladığını belirtti.

Bu sonuç, hem Kayseri’nin hem de genç sporcuların ulusal düzeydeki başarılarını gözler önüne sererken, Yılmaz’ın azmi ve disiplini spor camiasında takdir topladı.