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Kayserili sporcu atletizmde Türkiye üçüncüsü oldu

Eskişehir'de düzenlenen Edip Akarsu U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Berat İşler, uzun atlama branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kayserili sporcu atletizmde Türkiye üçüncüsü oldu

 

(RHA)-

Eskişehir Sazova Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada uzun atlama branşında yarışan Berat İşler, 6.44 metrelik atlayışıyla kariyerinin en iyi derecesini (PB) elde etti. Bu sonuçla Türkiye üçüncüsü olan genç sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı performansıyla kürsüye çıkma başarısı gösteren Berat İşler ile antrenörü Özge Tepedaş’ı tebrik etti.

Haber Merkezi

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