Kayserili sporcu dereceye koştu

 İtalya'da yapılan yarışlarda 3 bin metre engelli yarışlarında 5'inci olan milli atlet Sümeyye Erol, temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversite Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 19:06
  • Güncelleme: 06.06.2023 19:06
  • 55
Kayserili sporcu dereceye koştu

 İtalya’da yapılan yarışlarda 3 bin metre engelli yarışlarında 5’inci olan milli atlet Sümeyye Erol, temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversite Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
İtalya’nın Lucca kentinde uluslararası yarışa katılan Kayserili milli sporcu Sümeyye Erol, 3 bin metre engellide 9.35.73 derecesiyle 5’inci oldu. Milli atlet Sümeyye Erol, bu dereceyle Dünya Üniversite Oyunları’na (Üniversiyade) katılacak. Bu müsabakalar Temmuz ayında yapılacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

En çok okul yapan belediye

En çok okul yapan belediye

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

Kayserispor ile Sivasspor 1-1’lerini üzmedi

Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcu dereceye koştu

Kayserili sporcu dereceye koştu

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor