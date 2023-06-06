Kayserili sporcu dereceye koştu
İtalya'da yapılan yarışlarda 3 bin metre engelli yarışlarında 5'inci olan milli atlet Sümeyye Erol, temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversite Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
- 06.06.2023 19:06
- Güncelleme: 06.06.2023 19:06
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İtalya’da yapılan yarışlarda 3 bin metre engelli yarışlarında 5’inci olan milli atlet Sümeyye Erol, temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversite Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
İtalya’nın Lucca kentinde uluslararası yarışa katılan Kayserili milli sporcu Sümeyye Erol, 3 bin metre engellide 9.35.73 derecesiyle 5’inci oldu. Milli atlet Sümeyye Erol, bu dereceyle Dünya Üniversite Oyunları’na (Üniversiyade) katılacak. Bu müsabakalar Temmuz ayında yapılacak.
1ha
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