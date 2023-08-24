Kayserili sporcu Konya'dan bronz madalya ile döndü

Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü, Konya'da yapılan atletizm yarışlardan da madalya ile dönmeyi başardı.

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  • 24.08.2023 13:27
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:27
Kayserili sporcu Konya'dan bronz madalya ile döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü, Konya’da yapılan atletizm yarışlardan da madalya ile dönmeyi başardı.

Ağustos ayını başında gerçekleştirilen U-16 ve U-18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü sporcusu Nurcan Akpınar; 1500 metrede Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkarak, bronz madalya kazandı. Kulüp Başkanı Handan Koçyiğit; "Konya’da yapılan yarışlardan tüm şanssızlıklara rağmen madalya alarak döndük. Çok daha büyük başarılar için yeni sezona daha iyi hazırlanacağız. Sezon bitti ancak bizim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ara vermiyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcularıma olan inancım tam. Yeni sezonda Türkiye Şampiyonlukları ile yine kürsüde yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA

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