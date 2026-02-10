Kayserili sporcu Nursena Kalay Türkiye Şampiyonu oldu

U16 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Nursena Kalay, altın madalya kazandı.

Kayserili sporcu Nursena Kalay Türkiye Şampiyonu oldu

U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Bursa ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışlara antrenörleri Makbule Bekmezci ve Süleyman Bekmezci idaresinde çıkan Nursena Kalay, Bin 500 Metre yarışlarında birinci oldu. Kayseri adına yarışan ve Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu altın madalya kazandı. Nursena Kalay, ANALİG yarışlarında da Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırmıştı.

Haber Merkezi

