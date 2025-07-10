Kayserili sporcu Olcay İrem Türkiye Şampiyonu oldu
2025 TASKK Minikler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Kayserili sporcu Olcay İrem Çelik altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan “2025 TASKK Minikler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası” İzmir Halkapınar Spor Salonu’ nda yapılıyor. Müsabakalara Milli takım antrenörü ve Kayseri Kickboks İl Temsilcisi Mehmet Altun yönetiminde çıkan 18 yaşındaki sporcu Olcay İrem Çelik, Point Fighting kategorisinde altın madalya kazandı. 55 kilogramda çıktığı 4 maçı da kazanan sporcu bu başarısı ile İtalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.