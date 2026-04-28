  • Kayserili sporcu Türkiye şampiyonu oldu, Azerbaycan'da ülkemizi temsil edecek

Kayserili sporcu Türkiye şampiyonu oldu, Azerbaycan'da ülkemizi temsil edecek

Konya'da Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Herkes İçin Yüzme Projesi' Türkiye Finali'nde Kayserili sporcu Yiğit Ahmet Narin şampiyon oldu milli sporcu Azerbaycan'daki uluslararası finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Kayserili sporcu Türkiye şampiyonu oldu, Azerbaycan'da ülkemizi temsil edecek

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen “Herkes İçin Yüzme Projesi” Türkiye Finali, Konya’da gerçekleştirildi. Yarışlarda üstün performans sergileyen Kayserili sporcu Yiğit Ahmet Narin, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.
Elde ettiği bu dereceyle Narin, Azerbaycan’da düzenlenecek uluslararası final organizasyonunda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda gelen bu başarı, hem sporcu hem de temsil ettiği il adına gurur kaynağı oldu.

Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarı elde eden Yiğit Ahmet Narin ve emeği geçen antrenörleri tebrik edilirken, milli sporcuya Azerbaycan’daki uluslararası organizasyonda başarılar dilendi.
(RHA)

