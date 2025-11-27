Kayserili sporcu Türkmen, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finalde

  • Haberler
Kayserili Sporcu Hikmet Gül, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finalde İrlandalı rakibini yenerek finale yükseldi. Yapılan açıklamada, 'Finalde ev sahibi Ülkenin sporcusu ile karşılaşacak olan sporcumuza başarılar diliyoruz' denildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Hikmet Gül Türkmen Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de çıktığı U23 Avrupa Boks Şampiyonasında, Yarı Finalde İrlandalı rakibini mağlup etti. Türkmen, finale çıkmaya hak kazandı. 
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Finalde ev sahibi Ülkenin sporcusu ile karşılaşacak olan sporcumuza başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

